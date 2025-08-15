Трамп назвав головну мету зустрічі з Путіним на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що ключовою метою його сьогоднішньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці є організація другого саміту — вже за участю президента України Володимира Зеленського — для досягнення мирної угоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Sky News і The Guardian.

Трамп висловив упевненість, що Путін "хоче домовитися", і зазначив, що загроза нових санкцій могла вплинути на рішення Кремля погодитися на переговори. Зокрема, він нагадав про вторинні тарифи проти Індії, які позбавили її можливості купувати нафту в Росії, що, на його думку, стало одним із чинників тиску.

За словами Трампа, економічні стимули та санкції є дуже потужними, але він не розкрив, що саме вони можуть включати, наголосивши, що не хоче публічно розігрувати свою карту. Він підкреслив, що Росія має величезний потенціал у нафтогазовому секторі і це є вагомим фактором для переговорів.

Зазначається, що план дій Трампа залежить від результату зустрічі. Якщо саміт з Путіним буде успішним, він відразу зателефонує Зеленському та європейським лідерам, щоб узгодити місце проведення другого саміту. Серед варіантів розглядається і Аляска. Якщо ж переговори проваляться, то він покине Аляску.

"Якщо це погана зустріч, я нікому не дзвонитиму. Я йду додому. Але якщо це буде гарна зустріч, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - заявив Трамп.

Трамп оцінив шанси на невдачу зустрічі у 25% та порівняв процес досягнення угоди з шаховою грою, що може включати компенсацію щодо кордонів і земель. Він також не виключив можливість нових санкцій проти Росії у разі провалу переговорів.

Окремо державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що гарантії безпеки для України повинні стати частиною мирних переговорів. Він заявив, що досягнення миру вимагатиме обговорення як територіальних суперечок, так і питань, за які борються українці, та висловив надію на швидкий прогрес у припиненні війни.

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.