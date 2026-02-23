Іран уклав з Росією угоду на 500 мільйонів євро на постачання ПЗРК та ракет до них

Іран домовився з Росією про купівлю 500 ракетних комплексів і 2500 ракет на 500 мільйонів євро протягом трьох років, щоб відновити протиповітряну оборону, яку зруйнував Ізраїль під час "12-денної війни" торік у червні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Іран запросив у Росії ракети й системи ППО ще в липні 2025 року, за декілька днів після закінчення конфлікту Ізраїлю та Ірану.

Тоді США та Ізраїль спільними силами завдали ударів по Ірану, ослабивши його протиповітряну оборону, що дозволило Ізраїлю домінувати в кількості повітряних ударів. Тоді армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що знешкодила вже третину ракетних пускових установок Ірану.

За даними видання, угода на 495 мільйонів євро, яка була підписана у Москві у грудні, зобов’язує Росію поставити 500 переносних пускових установок Верба ​​та 2500 ракет 9M336 трьома траншами, з 2027 по 2029 рік.

Угоду уклали між державним агентством з експорту зброї кремля "Рособоронекспортом" і московським представництвом Міністерства оборони й логістики збройних сил Ірану, відомого як MODAFL. Згідно з документами, "Рособоронекспорт" продає Ірану ракети 9M336 по 170 тисяч євро за одиницю, а пускові механізми — по 40 тисяч євро.

Анонімне джерело FT вважає, що частину зброї вже могли доставити до Ірану: російський вантажний літак Іл-76ТД здійснив щонайменше три рейси до іранського міста Карадж за останні вісім днів.

ПЗРК "Верба" — одна з найсучасніших російських систем ППО, ракети якої обладнані інфрачервоним наведенням для збиття крилатих ракет, літаків на малій висоті й безпілотників. Система керується невеликими мобільними бригадами, що робить її менш вразливою для ударів противника, ніж стаціонарні наземні системи.

Як пише FT, у разі інтервенції США в Іран отримане озброєння ускладнить проведення маневру з використанням літаків на невеликій висоті або вертольотів.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Тегеран також поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти аналоги "шахедів" всередині країни під назвою "Герань".

Загалом Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.