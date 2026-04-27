Украинская компания BlueBird Tech начинает разработку ракет для ПВО: что известно

Украинская инженерная компания BlueBird Tech официально запускает направление строительства ракет с фокусом на средствах ПВО для перехвата БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Эта инициатива направлена на развитие отечественных зенитно-ракетных комплексов.

Это позволит снизить зависимость от лимитированных поставок партнеров. Для реализации проекта компания приступила к найму профильных инженеров. Соучредитель BlueBird Tech Валерий Зарубин подчеркивает необходимость расширения собственных оборонных способностей: "Имея такого соседа, как Россия, Украина должна быть готова отражать воздушные атаки в любой момент... Кроме того, собственно производство ракет ПВО сможет удешевить сбивание воздушных целей – по сравнению с получаемыми аналогами".

Работа ведется одновременно по нескольким направлениям ракетостроения. Кроме оборонных систем, разрабатываются решения, параметры которых пока не разглашаются. Основная философия компании состоит в изменении подхода к производству. Валерий Зарубин объясняет: "Мы в BlueBird Tech преследуем цель изменить саму философию ракетостроения... Сейчас же основной вызов заключается в переосмыслении стоимости дорогих ракет и переходе к доступному производству в больших объемах".

По результатам разработки компания планирует представить первые образцы ракетной техники в ближайшие годы.

О BlueВird Tech

ООО "Блюберд тех" (стилизован BlueVird Tech) - украинская инженерная компания военной промышленности, специализирующаяся на разработке и серийном производстве военной радиоэлектроники и беспилотных систем. Основанная в 2023 году, компания базируется в Одессе и располагает дополнительными офисами в Киеве, Николаеве и Хмельницком. Внимание производитель приобрел, в частности, за разработку и внедрение системы РЭБ "Чуйка", которая используется для выявления и раннего предупреждения против атак FPV-дронов.

По данным Уoucontrol, конечными бенефициарными владельцами "Блюберд тех" являются Богдан Станкевич, Александр Вершина и Денис Любчик.

