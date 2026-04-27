Українська компанія BlueBird Tech починає розробку ракет для ППО: що відомо

Українська інженерна компанія BlueBird Tech офіційно запускає напрямок будівництва ракет з фокусом на засобах ППО для перехоплення БпЛА, крилатих і балістичних ракет. Ця ініціатива спрямована на розвиток вітчизняних зенітно-ракетних комплексів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба BlueBird Tech.

Це дозволить зменшити залежність від лімітованих поставок партнерів. Для реалізації проєкту компанія розпочала найм профільних інженерів. Співзасновник BlueBird Tech Валерій Зарубін підкреслює необхідність розширення власних оборонних спроможностей: "Маючи такого сусіда, як Росія, Україна має бути готова відбивати повітряні атаки в будь-який момент... Крім того, власне виробництво ракет ППО зможе здешевити збиття повітряних цілей – в порівнянні з аналогами, які ми отримуємо".

Робота ведеться одночасно за кількома напрямками ракетобудування. Окрім оборонних систем, розробляються рішення, параметри яких наразі не розголошуються. Основна філософія компанії полягає у зміні підходу до виробництва. Валерій Зарубін пояснює: "Ми у BlueBird Tech маємо на меті змінити саму філософію ракетобудування... Наразі ж основний виклик полягає у переосмисленні вартості дорогих ракет та переході до доступного виробництва у великих обсягах".

За результатами розробки компанія планує представити перші зразки ракетної техніки протягом найближчих років.

Про BlueВird Tech

ТОВ "Блюберд тех" (стилізовано BlueВird Tech) — українська інженерна компанія військової промисловості, що спеціалізується на розробці та серійному виробництві військової радіоелектроніки та безпілотних систем. Заснована у 2023 році, компанія базується у Одесі та має додаткові офіси у Києві, Миколаєві та Хмельницькому. Увагу виробник здобув, зокрема, за розробку та впровадження системи РЕБ "Чуйка", що використовується для виявлення та раннього попередження проти атак FPV-дронів.

За даними Уoucontrol, кінцевими бенефіціарними власниками "Блюберд тех" є Богдан Станкевич, Олександр Вершина та Денис Любчик.

