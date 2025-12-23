Дрон детектор нового покоління: як працює "Чуйка 3.0"

Що таке “Чуйка 3.0”? Це сучасний портативний детектор дронів нового покоління від української компанії BlueBird Tech. Українська компанія BlueBird Tech займається розробкою сучасних технологій в напрямку мілітарі, таких як детектори дронів серії “Чуйка”, FPV дрони серії “Жах”, РЕБ системи серії “Грець” та інші передові технології для військових.

Місія детектора "Чуйка 3.0" дуже проста: помітити ворожий FPV дрон або інший пристрій, що працює на аналоговому відеозв’язку якомога раніше, перехопити його відеосигнал та дати користувачу час на реагування. Пристрій суттєво допомагає як військовим на позиціях, так і для охорони об’єктів, навіть коли над місцевістю кружляє одразу кілька безпілотників.

Найважливіше - на екрані видно саме те, що в цей момент передає камера ворожого дрона. Це дає можливість зрозуміти, яку територію той проглядає і куди може бути спрямована атака.

На чому базується робота детектора дронів "Чуйка 3.0"?

Принцип дії дуже простий і водночас ефективний: пристрій пасивно "слухає" ефір, не створюючи власного випромінювання. "Чуйка 3.0" постійно сканує три частотні діапазони, на яких зазвичай працюють FPV дрони - 1.2, 3.3 та 5.8 ГГц.

У режимі безперервного аналізу система відокремлює аналогові відеосигнали від стороннього шуму, перехоплює їх і показує картинку на власному дисплеї.

Завдяки цьому бійці можуть завчасно вмикати засоби РЕБ, коли дрон наближається, і отримують ті самі секунди, що можуть вирішити результат бою.

Основні функції детектора “Чуйка 3.0”

Швидке виявлення активності у діапазонах 1.2 МГц, 3.3 ГГц і 5.8 ГГц - повний цикл займає 4-8 секунд.

Можливість комбінувати необхідні діапазони сканування.

Можливість підключення антен з вищою чутливістю.

Наявність світлових і звукових індикаторів, які сповіщають про появу загрози.

Зменшення кількості хибних спрацювань - алгоритми пристрою постійно вдосконалюють для якісного фільтрування сигналів.

Переваги "Чуйки 3.0"

У порівнянні з іншими детекторами, цей пристрій має низку помітних переваг:

Швидке сканування ефіру - лише 4-8 секунд на дальності до 4000 метрів.

- лише 4-8 секунд на дальності до 4000 метрів. Висока точність: пристрій визначає аналогові відеосигнали навіть у зашумленому радіо середовищі.

пристрій визначає аналогові відеосигнали навіть у зашумленому радіо середовищі. Захищений корпус стандарту IP54 та батарея з автономністю до 6 годин безперервної роботи.

стандарту IP54 та батарея з автономністю до 6 годин безперервної роботи. Кодифікаційний номер за стандартами НАТО , що підтверджує відповідність міжнародним вимогам.

, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам. Інтуїтивний інтерфейс, легкість у використанні і зручний форм-фактор.

Завдяки такому набору можливостей «Чуйка 3.0» виконує роль не просто детектора, а повноцінної ланки у системі електронного захисту підрозділів.

Висновок

"Чуйка 3.0" - це справді унікальний пристрій, який дає військовим можливість бачити й чути більше, ніж очікує противник. Він виявляє дрони, наземні роботизовані комплекси та інші пристрої, що працюють на аналоговому відеозв’язку. Пристрій аналізує сигнал, показує відеопотік із камер ворожих апаратів і допомагає вчасно активувати системи РЕБ.

Наявність кодифікаційного номера НАТО роблять "Чуйку 3.0" надійним союзником для військових.

Легкий, портативний, точний і швидкий - детектор допомагає захищати позиції й зберігати життя там, де кожна секунда має значення.