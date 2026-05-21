В Украине дорожает подсолнечник, в то время как цены на масло падают

Цены на подсолнечник в Украине после короткого снижения снова начали расти из-за высокого спроса и низких запасов сырья. В то же время рынок подсолнечного масла остается под давлением – котировки продолжают снижаться из-за увеличения запасов растительных масел в Индии и слабой активности импортеров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Что происходит с рынком подсолнечника и подсолнечного масла

После кратковременного снижения на прошлой неделе цены на подсолнечник в Украине снова начали расти. Рынок поддерживает стабильно высокий спрос на сырье, хотя ситуация с подсолнечным маслом остается сдержанной.

За последнюю неделю цены на подсолнечное масло с поставкой в Индию снизились еще на 10 долларов за тонну – до 1390–1400 долларов CIF Mumbai. Это также повлияло на российский и украинский рынки: российское масло подешевело до 1285–1290 долларов FOB, а цены спроса на украинское подсолнечное масло в портах Черного моря снизились до 1315–1320 долларов за тонну.

Одной из причин давления на рынок стал рост запасов растительных масел в Индии. На фоне активного импорта они достигли 15-месячного максимума — 2,1 млн. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составил 1,35 млн. тонн. Поэтому импортеры сокращают активность на рынке.

В то же время, украинские переработчики сообщают об ухудшении рентабельности. По их оценкам маржа переработки подсолнечника уже составляет минус 20–25 долларов за тонну. В этой связи часть заводов приостанавливает работу или переходит на переработку сои.

Несмотря на это, ограниченные запасы подсолнечника в Украине продолжают поддерживать высокий спрос на культуру, по меньшей мере, до начала активной переработки рапса.

За неделю закупочные цены на подсолнечник с масляностью 50% выросли на 500 грн за тонну - до 31 500–33 000 грн за тонну без НДС, или 630–660 долларов.

Тем временем посевная кампания продолжается. На 18 мая подсолнечником в Украине засеяли 3,727 млн гектаров, что составляет 75% от запланированных площадей. Темпы сева пока отстают от прошлогодних, однако аграрии пытаются ускорить работы из-за прогнозируемых обильных осадков.

Дополнительную поддержку рынка масличных культур обеспечивают высокие мировые цены на нефть. В то же время аналитики ожидают, что возможные договоренности между Ираном и США о частичном возобновлении экспорта нефти из Персидского залива могут в ближайшее время повлечь за собой снижение нефтяных котировок.

Напомним, что в Украине ожидается рост производства масличных культур. По прогнозам аналитиков, урожай подсолнечника в 2026 году может возрасти до около 13,7 млн. тонн, что существенно превышает показатели предыдущего сезона.