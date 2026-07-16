Гарантированная отсрочка после службы: как подать заявку на новые контракты через "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Этот сервис позволяет военнообязанным самостоятельно выбрать направление службы, ознакомиться с доступными предложениями и уведомить рекрутера о желании подписать контракт с определенным сроком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Главной особенностью новых контрактов есть четко определенные сроки службы, а также гарантированное право на получение отсрочки от мобилизации после ее завершения. Подать заявку можно в разделе "Вакансии" непосредственно в приложении.

Какие типы контрактов доступны в "Резерв+"

В зависимости от специфики военно-учетной специальности и уровня рисков, пользователям предлагают три типа контрактов:

Пехотно-штурмовой контракт: предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других боевых должностей с высокими рисками. Срок службы по нему составляет 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для военных, уволенных со службы во время особого периода. Боевой контракт: созданный для специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и представителей других боевых специальностей. Срок службы по этому контракту составляет 24 месяца. Базовый контракт: предусмотрен для других направлений службы, в частности, с возможностью занимать небоевые и тыловые должности. Срок службы также составляет 24 месяца.

Сроки отсрочки после завершения службы

После окончания контракта каждый военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации. Базовый срок такой отсрочки составляет шесть месяцев. Если военный проходил службу до 2022 года, дополнительно начисляется один месяц отсрочки на каждый полный год такой службы.

Также действуют дополнительные гарантии:

Для пехотно-штурмового контракта: в базовую отсрочку добавляется три месяца за каждый месяц непосредственного выполнения боевых задач, а также шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года.

Для боевого и базового контрактов: за каждые 30 дней выполнения боевых заданий дополнительно начисляется месяц отсрочки.

Как подать заявку на новый контракт через "Резерв+": пошаговая инструкция

Процесс подачи заявки максимально упрощен:

Откройте раздел "Вакансии" в приложении "Резерв+". Выберите требуемое предложение из списка новых контрактов. В форме обратной связи отметьте, что вас интересует именно заключение нового контракта. Отправьте заявку.

После прохождения обращения рекрутер свяжется с кандидатом для проведения собеседования. При принятии положительного решения контракт подписывается оффлайн.

Новая услуга уже пользуется спросом — пользователи "Резерв+" направили более 2 000 таких заявок. Кроме того, аналогичная возможность доступна и для действующих военнослужащих в приложении Армия+ в разделе "Сервисы" → "Контракты".

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны ввело новый базовый контракт. Министерство обороны Украины утвердило условия базового контракта для военнослужащих на тыловых и небоевых должностях, которые могут подписать как военнообязанные, так и действующие армейцы.