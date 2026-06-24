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Минобороны ввело новый базовый контракт: условия, выплаты и отсрочка

военные, армия, ВСУ
Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт / Минобороны

Министерство обороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих на тыловых и небоевых должностях. Подписать его могут военнообязанные и действующие военнослужащие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Условия контракта

Срок контракта – 24 месяца. По истечении предоставляется базовая отсрочка на 6 месяцев. Дополнительно начисляется:

  • +1 день отсрочки за каждый день боевых заданий;
  • +1 месяц за каждый год службы до 2022 года.

Выплаты

Выплаты состоят из базовой ставки 20 000 гривен плюс дополнительные вознаграждения. За выполнение заданий в тылу +10 000 гривен, вместе от 30 000 гривен в месяц. При выполнении боевых задач выплаты начисляются как по боевому или пехотно-штурмовому контракту.

Конкретный размер выплат зависит от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и размера выполненных особых задач. При первом заключении контракта выплачивается единовременное пособие от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от звания. Раз в год военнослужащие имеют право на выплату для оздоровления в размере от 20 000 грн.

В случае привлечения военнослужащего к выполнению боевых задач во время войны, правила начисления средств изменяются. При выполнении задач в штабе, на пункте управления или непосредственном участии в боевых действиях выплаты соответствуют условиям боевого контракта. При выполнении задач на первой линии фронта начисления производятся по схеме пехотно-штурмового контракта.

Какие должности предусмотрены?

Примеры должностей на базовом контракте:

  • направление "Ремонт" - мастер по ремонту БпЛА, мастер безэкипажных наземных комплексов, автомеханик, аккумуляторщик;
  • направление "Штаб" - начальник службы, офицер пункта управления, бухгалтер, делопроизводитель;
  • направление "Обеспечение" - водитель, начальник склада, повар;
  • направление "Другие органы управления" - Министерство обороны, Генеральный штаб, командование видов или родов войск или сил, военные учебные заведения.

Напомним, в июне Министерство обороны Украины объявило о запуске комплексной трансформации военной службы, которая вводит четкие сроки службы, справедливую оплату, автоматизацию процессов и гарантии отсрочки.

Автор:
Татьяна Ковальчук