В Украине презентовали новые контракты для военнослужащих: повышенное денежное довольствие и выбор должности

В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего президент Владимир Зеленский и руководство государства обсудили детали новой системы контрактов в Вооруженных силах Украины. Основные изменения касаются продолжительности службы, денежного довольствия и возможности военнослужащих самостоятельно выбирать место службы. Система должна заработать в начале 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Основные изменения:

Продолжительность контрактов: от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет после завершения службы гарантируется 12-месячная отсрочка от мобилизации;

от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет после завершения службы гарантируется 12-месячная отсрочка от мобилизации; Денежное обеспечение: базовая зарплата от 50 до 60 тысяч грн плюс надбавки, повышенные боевые выплаты и бонус за подписание контракта, который растет в зависимости от срока службы;

базовая зарплата от 50 до 60 тысяч грн плюс надбавки, повышенные боевые выплаты и бонус за подписание контракта, который растет в зависимости от срока службы; Выбор должности и бригады: военнослужащие могут выбирать, где служить.

Контракты будут доступны всем, прежде всего действующим военнослужащим. В настоящее время готовятся необходимые изменения в законодательство, а система должна заработать в начале 2026 года.

"Строим профессиональное европейское войско, которое является и будет основной гарантией безопасности для нашего государства. Спасибо всем защитникам и защитникам, которые дерутся ради Украины и будущего", - подчеркнул министр обороны Денис Шмигаль.

Еще в августе Кабинет министров принял решение о расширении экспериментального проекта "Контракт 18-24", и он начал охватывать должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Также введена отдельная форма контракта для граждан до 25 лет и расширены категории военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь.