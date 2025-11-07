- Категорія
В Україні презентували нові контракти для військовослужбовців: підвищене грошове забезпечення та вибір посади
Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача президент Володимир Зеленський та керівництво держави обговорили деталі нової системи контрактів у Збройних Силах України. Основні зміни стосуються тривалості служби, грошового забезпечення та можливості військовослужбовців самостійно обирати місце служби. Система має запрацювати на початку 2026 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.
Основні зміни:
- Тривалість контрактів: від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років після завершення служби гарантується 12-місячна відстрочка від мобілізації;
- Грошове забезпечення: базова зарплата від 50 до 60 тисяч грн, плюс надбавки, підвищені бойові виплати та бонус за підписання контракту, який зростає залежно від терміну служби;
- Вибір посади та бригади: військовослужбовці зможуть обирати, де служити.
Контракти будуть доступні всім, насамперед діючим військовослужбовцям. Наразі готуються необхідні зміни до законодавства, а система має запрацювати на початку 2026 року.
"Будуємо професійне європейське військо, яке є і буде основною гарантією безпеки для нашої держави. Дякую всім захисникам та захисницям, які б’ються заради України і майбутнього", — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.
Ще у серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення експериментального проєкту “Контракт 18–24”, і він почав охоплювати посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Також введено окрему форму контракту для громадян до 25 років і розширено категорії військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу.