Проєкт "Контракт 18–24" розширили на безпілотні системи та нові категорії військових: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення експериментального проєкту “Контракт 18–24”, тепер він охоплює посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Також введено окрему форму контракту для громадян до 25 років і розширено категорії військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Розширення "Контракту 18–24"

30 липня Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". Відтепер він охоплюватиме й посади, пов’язані з роботою безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які бажають служити за цим напрямком, запроваджено окрему форму контракту.

Також розширено перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень. Вона тепер доступна й тим, хто вступив на службу у віці до 25 років з моменту запровадження воєнного стану, але ще до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.

Серед нововведень — можливість збільшення розміру цієї одноразової допомоги для всіх учасників "Контракту 18–24". Рішення про це зможе ухвалювати Міністр оборони, залежно від наявних коштів у бюджеті міністерства, визначаючи суму та порядок виплат.

Новий контракт для операторів БПС: умови та переваги

Контракт на посади операторів безпілотних систем укладатиметься на два роки. Обов’язкова умова — участь у бойових діях щонайменше протягом 12 місяців.

Термін навчання для рекрутів збільшено з трьох до чотирьох місяців і включає:

Базову підготовку — до 45 днів;

— до 45 днів; Фахову підготовку — від 5 до 60 днів;

— від 5 до 60 днів; Курс адаптації у військовій частині — 14 днів.

Якщо кандидат має сертифікат спеціаліста з експлуатації БПС, це може скоротити час фахової підготовки. У разі непроходження підсумкового контролю можливе переведення на інші посади, пов’язані з БПС, зі збереженням умов контракту.

Добровольці отримають:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки і початку служби;

500 000 грн — після виконання умов контракту (зокрема, 12 місяців участі у бойових діях).

Якщо воєнний стан буде скасовано або умови контракту не виконані, третя частина допомоги виплачується пропорційно часу служби — 1/12 від 500 000 грн за кожні 30 днів.

Учасники контракту мають ті ж переваги, що й інші учасники проєкту "Контракт 18–24":

іпотека під 0%;

безкоштовна освіта;

повний соцпакет і медичне забезпечення;

відстрочка від призову на 1 рік і право виїзду за кордон після виконання умов контракту.

Крім одноразової допомоги, грошове забезпечення може сягати до 120 000 грн на місяць.

Процедура укладання контракту залишається незмінною. Заяви можна подати у центрах рекрутингу, рекрутингових підрозділах або через електронний кабінет у "Резерв+".

Служба можлива у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі на посадах рядового складу. Перелік посад визначають Генштаб ЗСУ, Головне управління НГУ та Адміністрація ДПСУ.

Наразі в експериментальному проєкті беруть участь 24 бригади ЗСУ, 5 підрозділів НГУ та 4 підрозділи ДПСУ.

Розширення категорій військових, які зможуть отримати 1 млн грн

Внесені зміни передбачають, що право на одноразову грошову допомогу в розмірі 1 мільйона гривень отримають додаткові категорії військовослужбовців.

Йдеться про тих, хто з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років вступив на службу та обіймав посади рядового, сержантського або старшинського складу, а станом на 13 лютого 2025 року мав щонайменше шість місяців участі у бойових діях.

Ця норма поширюється на:

строковиків, які після початку повномасштабної війни уклали контракт;

військових, які пройшли атестацію перед присвоєнням офіцерського звання.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, я громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.