- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Контракт 18–24": Зеленський анонсував розширення програми для операторів дронів
Уряд підготував розширення програми контрактів “18–24” для залучення молоді до роботи з дронами.
Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Уряд хоче більше операторів дронів
Уряд підготував розширення програми контрактів "18–24", яка передбачає залучення мотивованих громадян до роботи з дронами. Презентацію оновленої програми має представити прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зеленський також повідомив, що найближчим часом мають бути фіналізовані домовленості з міжнародними партнерами щодо фінансування українського виробництва дронів.
Зокрема, в межах угоди між Україною та Нідерландами, українські виробники дронів отримають 400 мільйонів євро вже цього тижня. За словами глави держави, усі завдання з виробництва дронів на поточний рік виконуються відповідно до плану.
"Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - наголосив він.
Також Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке спеціалізується на виробництві української електроніки — компонентів для дронів і ракет. Він подякував працівникам за їхню працю та внесок у зміцнення оборонного потенціалу країни.
Що відомо про "Контракт 18-24"
Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.
Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.
Учасникам проєкту також доступні:
- "нульова" іпотека;
- безоплатне навчання у вишах;
- повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;
- право на виїзд за кордон після одного року служби.
Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.
Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.