"Контракт 18–24": Зеленський анонсував розширення програми для операторів дронів

Уряд підготував розширення програми контрактів “18–24” для залучення молоді до роботи з дронами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Уряд хоче більше операторів дронів

Уряд підготував розширення програми контрактів "18–24", яка передбачає залучення мотивованих громадян до роботи з дронами. Презентацію оновленої програми має представити прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зеленський також повідомив, що найближчим часом мають бути фіналізовані домовленості з міжнародними партнерами щодо фінансування українського виробництва дронів.

Зокрема, в межах угоди між Україною та Нідерландами, українські виробники дронів отримають 400 мільйонів євро вже цього тижня. За словами глави держави, усі завдання з виробництва дронів на поточний рік виконуються відповідно до плану.

"Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - наголосив він.

Також Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке спеціалізується на виробництві української електроніки — компонентів для дронів і ракет. Він подякував працівникам за їхню працю та внесок у зміцнення оборонного потенціалу країни.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.