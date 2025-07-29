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Зеленський відвідав підприємство на Київщині, де "українську зброю роблять розумною"

Зеленський, Шмигаль
Зеленський відвідав оборонне підприємство. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Президент Володимир Зеленський здійснив візит на стратегічне підприємство Київщини, яке виготовляє електроніку та чутливі компоненти для ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис глави держави.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку", — повідомив Зеленський.

За його словами, на підприємстві дуже швидко освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Крім того, понад 80 % виробництва працює на оборону. 

Також президент подякував всій команді за результативну роботу. "Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо", — додав він.

На підприємстві разом із президентом також побував міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що держава підтримує оборонну промисловість. Виробники зброї та військової техніки можуть отримати пільгові кредити за програмою "Зроблено для перемоги".

"Розробляємо нові інструменти, щоб легше знаходити саме українських виробників комплектуючих для оборонної галузі. Український ОПК стрімко зростає. Будуємо міцний щит для безпечного й мирного майбутнього", — заявив Шмигаль.

Фото 2 — Зеленський відвідав підприємство на Київщині, де "українську зброю роблять розумною"

Раніше, 25 липня, Зеленський відвідав підприємство, що виробляє дрони-перехоплювачі, та доручив виробникам дронів забезпечити Україні можливість щоденно застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів.

Автор:
Тетяна Ковальчук