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Зеленский посетил предприятие на Киевщине, где "украинское оружие делают разумным"

Зеленский, Шмигаль
Зеленский посетил оборонное предприятие. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Президент Владимир Зеленский совершил визит на стратегическое предприятие Киевщины, которое производит электронику и чувствительные компоненты для ракет, дронов, средств защищенной связи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства.

"Сегодня в Киевской области, на предприятии, где украинское оружие делают разумным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи", — сообщил Зеленский.

По его словам, на предприятии очень быстро освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Кроме того, более 80% производства работает на оборону.

Также президент поблагодарил всю команду за результативную работу. "Вы усиливаете обороноспособность Украины, и это важно", - добавил он.

На предприятии вместе с президентом побывал министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что государство поддерживает оборонную промышленность. Производители оружия и военной техники могут получить льготные кредиты по программе "Сделано для победы".

"Разрабатываем новые инструменты, чтобы легче находить именно украинских производителей комплектующих для оборонной отрасли. Украинский ОПК стремительно растет. Строим крепкий щит для безопасного и мирного будущего", - заявил Шмигаль.

Фото 2 — Зеленский посетил предприятие на Киевщине, где "украинское оружие делают разумным"

Ранее, 25 июля, Зеленский посетил предприятие, производящее дроны-перехватчики, и поручил производителям дронов обеспечить Украине возможность ежедневно применять не менее 1000 перехватчиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук