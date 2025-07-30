"Контракт 18-24": Зеленский анонсировал расширение программы для операторов дронов

Правительство подготовило расширение программы контрактов "18-24" для привлечения молодежи к работе с дронами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Правительство хочет больше операторов дронов

Правительство подготовило расширение программы контрактов "18-24", предусматривающей привлечение мотивированных граждан к работе с дронами. Презентацию обновленной программы должна представить премьер-министр Юлия Свириденко.

Зеленский также сообщил, что в ближайшее время должны быть финализированы договоренности с международными партнерами по финансированию украинского производства дронов.

В частности, в рамках соглашения между Украиной и Нидерландами, украинские производители дронов получат 400 миллионов евро уже на этой неделе. По словам главы государства, все задачи по производству дронов на текущий год выполняются в соответствии с планом.

"Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", – подчеркнул он.

Также Зеленский посетил предприятие в Киевской области, специализирующееся на производстве украинской электроники — компонентов для дронов и ракет. Он поблагодарил работников за их труд и вклад в укрепление оборонного потенциала страны.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.