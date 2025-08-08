Проект "Контракт 18-24" расширили на беспилотные системы и новые категории военных: что известно

Кабинет министров принял решение о расширении экспериментального проекта Контракт 18-24, теперь он охватывает должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Также введена отдельная форма контракта для граждан до 25 лет и расширены категории военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Расширение "Контракта 18-24"

30 июля Кабинет министров одобрил предложение Министерства обороны о расширении экспериментального проекта "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и должности, связанные с работой беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих служить по этому направлению, введена отдельная форма контракта.

Также расширен перечень военнослужащих, которые могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен. Она теперь доступна и тем, кто поступил на службу в возрасте до 25 лет с момента введения военного положения, но еще до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Среди нововведений - возможность увеличения размера этой единовременной помощи для всех участников "Контракта 18-24". Решение об этом сможет принимать Министр обороны в зависимости от наличных средств в бюджете министерства, определяя сумму и порядок выплат.

Новый контракт для операторов БПС: условия и преимущества

Контракт на должности операторов беспилотных систем будет заключаться на два года. Обязательное условие — участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Срок обучения для рекрутов увеличен с трех до четырех месяцев и включает в себя:

Базовую подготовку – до 45 дней;

– до 45 дней; Профессиональную подготовку – от 5 до 60 дней;

– от 5 до 60 дней; Курс адаптации в воинской части – 14 дней.

Если у кандидата есть сертификат специалиста по эксплуатации БПС, это может сократить время профессиональной подготовки. В случае непрохождения итогового контроля возможен перевод на другие должности, связанные с БПС, с сохранением условий контракта.

Добровольцы получат:

200 000 грн - после подписания контракта;

300 000 грн - после завершения подготовки и начала службы;

500 000 грн - после выполнения условий контракта (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

Если военное положение будет отменено или условия контракта не выполнены, третья часть пособия выплачивается пропорционально времени службы - 1/12 от 500 000 грн за каждые 30 дней.

Участники контракта имеют те же преимущества, что и другие участники проекта "Контракт 18-24":

ипотека под 0%;

бесплатное образование;

полный соцпакет и медицинское обеспечение;

отсрочка от призыва на 1 год и право выезда за границу после выполнения условий договора.

Кроме единовременного пособия, денежное довольствие может достигать до 120 000 грн в месяц.

Процедура заключения договора остается постоянной. Заявления можно подать в центрах рекрутинга, рекрутинговых подразделениях или через электронный кабинет "Резерв+".

Служба возможна в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе на должностях рядового состава. Список должностей определяют Генштаб ВСУ, Главное управление НГУ и Администрация ГНСУ.

В экспериментальном проекте принимают участие 24 бригады ВСУ, 5 подразделений НГУ и 4 подразделения ГНСУ.

Расширение категорий военных, которые смогут получить 1 млн грн

Внесенные изменения предполагают, что право на единовременную денежную помощь в размере 1 миллиона гривен получат дополнительные категории военнослужащих.

Речь идет о тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет поступил на службу и занимал должности рядового, сержантского или старшинского состава, а по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее шести месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространяется на:

срочников, которые после начала полномасштабной войны заключили контракт;

военных, прошедших аттестацию перед присвоением офицерского звания.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, я гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.