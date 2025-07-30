"Контракт 18–24": кто получит отсрочку согласно новому законопроекту

Кабинет министров на основе инициативы Министерства обороны представляет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва для лиц, прошедших службу по программе "Контракт 18-24". Инициатива направлена на поддержку тех, кто уже исполнил свой военный долг в рамках краткосрочного контракта.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Правительство подготовило расширение программы

Правительство вносит в парламент законопроект, предусматривающий отсрочку на 12 месяцев от мобилизации для тех, кто уже прошел службу по программе "Контракт 18-24". Отсрочка будет предоставлена после достижения 25-летнего возраста.

Параллельно принят запуск отдельного направления этой программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ. Основное условие – фиксированный срок службы два года.

Подготовка будет продолжаться до 119 дней: до 45 — базовая, до 60 — профессиональная (с учетом сертификатов), 14 — адаптационный курс. Участники будут получать 1 млн. грн.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.