Украинцы старше 60 лет смогут служить в ВСУ по контракту: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 13229. Он позволяет лицам, достигшим 60 лет, проходить военную службу по контракту. В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта на сайте парламента.

Согласно новому закону, во время военного положения граждане младше 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту. Для этого необходимо письменное согласие командира воинской части и заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе.

Такие контрактники могут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

Срок действия контракта для них – один год с возможностью заключения новых контрактов. Офицеры соответствующего возраста могут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

В контракте для этой категории граждан устанавливается испытание сроком на два месяца. Если военный не истек испытательный срок, контракт расторгается.

Служба по контракту граждан в возрасте 60+

В апреле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который предлагает предоставить гражданам старше 60 лет право добровольно заключать контракты на прохождение военной службы.

Согласно законопроекту, граждане старше 60 лет во время действия военного положения смогут заключать добровольные контракты на прохождение военной службы сроком на один год с согласия командира воинской части.

16 июля Верховная Рада Украины приняла этот закон о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Новый закон дает возможность опытным специалистам помогать служить в ВСУ на небоевых и специализированных должностях.

Срок контракта составляет 1 год, предусмотрена возможность продления. Однако устанавливается испытательный срок сроком на два месяца. Контракт может быть прекращен, если военнослужащий не прошел или оказался служебно не соответствующим.