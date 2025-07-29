Українці старше 60 років зможуть служити в ЗСУ за контрактом: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13229. Він дозволяє особам, які досягли 60 років, проходити військову службу за контрактом. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Згідно з новим законом, під час воєнного стану громадяни віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Для цього необхідна письмова згода командира військової частини та висновок військово-лікарської комісії про придатність до служби.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Строк дії контракту для них – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.

Служба за контрактом громадян віком 60+

У квітні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який пропонує надати громадянам віком понад 60 років право добровільно укладати контракти на проходження військової служби.

Згідно з законопроєктом, громадяни віком понад 60 років під час дії воєнного стану зможуть укладати добровільні контракти на проходження військової служби строком на один рік за згодою командира військової частини.

16 липня Верховна Рада України прийняла цей закон про проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Новий закон надає можливість досвідченим фахівцям допомагати служити в ЗСУ на небойових і спеціалізованих посадах.

Термін контракту становить 1 рік, передбачено можливість продовження. Однак встановлюється випробувальний термін терміном два місяці. Контракт може бути припинено, якщо військовослужбовець його не пройшов або виявився службово не відповідним.