Студентів-медиків знову залучатимуть до військової підготовки: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Обов’язкова військова підготовка для медиків

Новий закон вносить зміни до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних вишів. Навчання проходитимуть ті, хто визнаний придатним до служби й успішно пройде відбір.

Запровадження такої підготовки має на меті не лише зміцнення обороноздатності держави, а й формування сталої системи військової медицини, яка зможе ефективно функціонувати навіть в умовах масштабної війни.

Це рішення важливе з кількох причин:

забезпечення наявності резерву підготовлених військових медиків;

зниження рівня летальності та інвалідизації серед поранених, а також скорочення термінів їх повернення до служби;

подолання дефіциту медичних кадрів, який особливо загострився під час повномасштабної війни.

Реалізація законопроекту потребуватиме витрат коштів державного бюджету в частині забезпечення підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби громадян України, які здобувають освітній ступінь магістра за медичними та фармацевтичними спеціальностями, що навчаються за державним замовленням

Початок реалізації законопроекту планується з 2026 року.

Законопроєкт не вплине на бізнес, регіони, екологію чи ринок праці, але матиме позитивний ефект на права військовослужбовців. Його реалізація покращить якість, своєчасність і повноту медичної допомоги у ЗСУ та інших силових структурах під час особливого періоду.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони про розбронювання окремих медичних працівників, яких потребує армія.