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Студентов-медиков снова будут привлекать к военной подготовке: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский
Военная подготовка для студентов-медиков станет обязательной / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических учреждений высшего образования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.

Обязательная военная подготовка для медиков

Новый закон вносит изменения в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и предусматривает восстановление обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических вузов. Учения будут проходить те, кто признан годным к службе и успешно пройдет отбор.

Введение такой подготовки преследует цель не только укрепления обороноспособности государства, но и формирования устойчивой системы военной медицины, которая сможет эффективно функционировать даже в условиях масштабной войны.

Это решение важно по нескольким причинам:

  • обеспечение наличия резерва подготовленных военных медиков;
  • снижение уровня летальности и инвалидизации среди раненых, а также сокращение сроков их возвращения в службу;
  • преодоление дефицита медицинских кадров, особенно обострившегося во время полномасштабной войны.

Реализация законопроекта потребует расходов средств государственного бюджета в части обеспечения подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы граждан Украины, получающих образовательную степень магистра по медицинским и фармацевтическим специальностям, обучающимся по государственному заказу

Начало реализации законопроекта планируется с 2026 года.

Законопроект не повлияет на бизнес, регионы, экологию или рынок труда, но окажет положительный эффект на права военнослужащих. Его реализация улучшит качество, своевременность и полноту медицинской помощи в ВСУ и других силовых структурах в период.

Напомним, Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны о   разбронирование отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.

Автор:
Ольга Опенько