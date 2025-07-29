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Студентов-медиков снова будут привлекать к военной подготовке: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических учреждений высшего образования.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.
Обязательная военная подготовка для медиков
Новый закон вносит изменения в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и предусматривает восстановление обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических вузов. Учения будут проходить те, кто признан годным к службе и успешно пройдет отбор.
Введение такой подготовки преследует цель не только укрепления обороноспособности государства, но и формирования устойчивой системы военной медицины, которая сможет эффективно функционировать даже в условиях масштабной войны.
Это решение важно по нескольким причинам:
- обеспечение наличия резерва подготовленных военных медиков;
- снижение уровня летальности и инвалидизации среди раненых, а также сокращение сроков их возвращения в службу;
- преодоление дефицита медицинских кадров, особенно обострившегося во время полномасштабной войны.
Реализация законопроекта потребует расходов средств государственного бюджета в части обеспечения подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы граждан Украины, получающих образовательную степень магистра по медицинским и фармацевтическим специальностям, обучающимся по государственному заказу
Начало реализации законопроекта планируется с 2026 года.
Законопроект не повлияет на бизнес, регионы, экологию или рынок труда, но окажет положительный эффект на права военнослужащих. Его реализация улучшит качество, своевременность и полноту медицинской помощи в ВСУ и других силовых структурах в период.
Напомним, Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны о разбронирование отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.