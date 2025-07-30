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"Контракт 18–24": хто отримає відстрочку згідно з новим законопроєктом

ЗСУ, військові, війна
Міноборони ініціювало відстрочку для ветеранів короткострокового контракту / Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет міністрів на основі ініціативи Міністерства оборони подає до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову для осіб, що пройшли службу за програмою “Контракт 18–24”. Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто вже виконав свій військовий обов’язок у межах короткострокового контракту.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Уряд підготував розширення програми

Уряд вносить до парламенту законопроєкт, який передбачає відстрочку на 12 місяців від мобілізації для тих, хто вже пройшов службу за програмою "Контракт 18–24". Відстрочка надаватиметься після досягнення 25-річного віку.

Паралельно ухвалено запуск окремого напряму цієї програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. Основна умова — фіксований термін служби два роки.

Підготовка триватиме до 119 днів: до 45 — базова, до 60 — фахова (з урахуванням сертифікатів), 14 — адаптаційний курс. Учасники отримуватимуть 1 млн грн винагороди трьома частинами, а після служби — державну підтримку, зокрема іпотеку під 0%.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1 млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

  • "нульова" іпотека; 
  • безоплатне навчання у вишах; 
  • повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування; 
  • право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Автор:
Ольга Опенько