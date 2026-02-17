Контракты и очередные звания в ВСУ: что изменилось для добровольцев и контрактников 60+

Президент Владимир Зеленский подписал указ №108/2026, вносящий изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах. Теперь добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключать контракт на один год, военным гарантирована служба на избранной должности, а очередные звания могут присваиваться в сокращенные сроки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Контракт для добровольцев 60+

В Украине добровольцы от 60 лет во время действия военного положения могут заключать контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

Подчеркивается, что это исключительно добровольная инициатива и касается только лиц, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными к службе по состоянию здоровья. Мобилизация мужчин от 60 лет не проводится.

Для заключения контракта добровольцы должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

Если доброволец поступает на службу в качестве офицера, письмо командира на заключение контракта предоставляется только после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Очередные звания в сокращенные сроки

Вооруженные Силы Украины установили условия присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки во время действия военного положения.

Сокращенное присвоение звания возможно для военных, которые:

служат в боевой части, задействованной в военных действиях (перечень определяет Генеральный штаб ВСУ);

служат в части, не входящей в боевой состав, но не менее трех месяцев выполняли боевые или специальные задания в боевых подразделениях;

выполняли боевые (специальные) задания в боевых частях и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к службе по состоянию здоровья или пригодными для службы в частях обеспечения, учебных центрах, медицинских или логистических подразделениях, после чего переведены в другие части или возвращены из командировки.

Сокращенные сроки присвоения званий:

через 1 год - для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й и 1-й статьи) и младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

через 2 года - для высшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант) и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

Для воинских частей, не участвующих в боевых действиях, сроки выслуги в звании могут быть длиннее. Подробные условия определены в Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

Гарантия службы на избранной должности

Военные, подписавшие контракт в Вооруженных Силах Украины, будут гарантированно проходить службу на избранной должности не менее шести месяцев.

Перевод на другие должности, включая переход к другим воинским частям, возможен только по желанию самого военного или по истечении шестимесячного срока службы на избранной должности.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, завершивших годовую контрактную службу.