Контракти та чергові звання у ЗСУ: що змінилося для добровольців та контрактників 60+

Президент Володимир Зеленський підписав указ №108/2026, який вносить зміни до порядку проходження військової служби у Збройних Силах. Відтепер добровольці віком від 60 років можуть укладати контракт на один рік, військовим гарантовано службу на обраній посаді, а чергові звання можуть присвоюватися у скорочені строки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Контракт для добровольців 60+

В Україні добровольці віком від 60 років під час дії воєнного стану можуть укладати контракт на проходження військової служби терміном на один рік.

Підкреслюється, що це виключно добровільна ініціатива та стосується лише тих осіб, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби за станом здоров’я. Мобілізація чоловіків віком від 60 років не проводиться.

Для укладення контракту добровольці мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування.

Якщо доброволець вступає на службу як офіцер, лист командира на укладення контракту надається лише після погодження кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

Чергові звання у скорочені строки

Збройні Сили України встановили умови присвоєння чергових військових звань у скорочені строки під час дії воєнного стану.

Скорочене присвоєння звання можливе для військових, які:

служать у бойовій частині, задіяній у воєнних діях (перелік визначає Генеральний штаб ЗСУ);

служать у частині, яка не входить до бойового складу, але не менше трьох місяців виконували бойові або спеціальні завдання у бойових підрозділах;

виконували бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах та були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до служби за станом здоров’я або придатними для служби в частинах забезпечення, навчальних центрах, медичних чи логістичних підрозділах, після чого переведені до інших частин або повернуті з відрядження.

Скорочені строки присвоєння звань:

через 1 рік — для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї та 1-ї статті) та молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

через 2 роки — для вищого сержантського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант) та старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Для військових частин, які не беруть участі у бойових діях, строки вислуги у званні можуть бути довшими. Детальні умови визначено у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Гарантія служби на обраній посаді

Військові, які підписали контракт у Збройних Силах України, гарантовано проходитимуть службу на обраній посаді не менше шести місяців.

Переведення на інші посади, включно з переходом до інших військових частин, можливе лише за бажанням самого військового або після завершення шестимісячного терміну служби на обраній посаді.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює нові правила призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів віком 18–25 років, що завершили річну контрактну службу.