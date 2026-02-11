Запланована подія 2

Призов після річної служби: ВР ухвалила "пільговий період" для молодих військовозобов’язаних

зсу, військові
ВР затвердила нові правила мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів / Генеральний штаб ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює нові правила призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів віком 18–25 років, що завершили річну контрактну службу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Нові правила мобілізації

Згідно з новими правилами, молоді військовозобов’язані та резервісти, які пройшли річну контрактну службу, отримують "пільговий період": протягом визначеного часу після звільнення вони не підлягають автоматичному призову, але можуть бути залучені до служби за власною згодою.

Закон набирає чинності з дня, наступного за його офіційною публікацією.

Про ухвалення закону звітує і Міноборони.

"Військові, які підписали "Контракт 18–24", отримали гарантоване право на річну відстрочку від мобілізації після завершення служби. Відповідний проєкт закону сьогодні 243 голосами підтримала Верховна Рада", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги. Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1 млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

  • "нульова" іпотека; 
  • безоплатне навчання у вишах; 
  • повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування; 
  • право на виїзд за кордон після одного року служби.

Кріим того, Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту "Контракт 18–24". Відтепер він охоплюватиме й посади, пов’язані з роботою безпілотних систем. Для громадян віком до 25 років, які бажають служити за цим напрямком, запроваджено окрему форму контракту.

Також розширено перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень. Вона тепер доступна й тим, хто вступив на службу у віці до 25 років з моменту запровадження воєнного стану, але ще до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько