Мобілізація та суд: як призов впливає на кримінальні справи в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні понад 7,3 тисячі кримінальних справ було призупинено через мобілізацію обвинувачених. Найактивніші регіони — Київська, Львівська та Дніпропетровська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.

Мобілізація і кримінальні справи

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні було призупинено щонайменше 7 312 кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених до лав Збройних сил України. Цей правовий механізм, запроваджений у 2022 році шляхом внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, активно застосовується судами.

Кількість таких призупинень зростає щороку. У перший рік повномасштабної війни було зупинено 858 справ, а згодом їх число лише збільшувалось. Рекордним став 2024 рік, коли призупинили 2 406 проваджень за участі мобілізованих обвинувачених. Цього року вже зафіксовано 1 973 зупинені справи.

Найбільше рішень про зупинення справ через мобілізацію було ухвалено на Київщині — 617. На другому місці — Львівщина (582), третю сходинку посідає Дніпропетровщина (559).

Нові правила для кримінальних справ

Варто пам’ятати, що зупинка кримінального провадження не означає автоматичне звільнення від відповідальності. Насправді розгляд справи просто відкладається на невизначений термін. Це створює ризики зловживань, особливо в гучних корупційних справах або щодо осіб, які займають тилові посади і фактично не беруть участі у бойових діях.

Саме тому у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13284, який пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Він передбачає, що досудове розслідування і судовий розгляд деяких категорій справ можуть продовжуватись навіть під час мобілізації обвинуваченого.

Новий законопроєкт також обмежить можливості зловживань мобілізацією: зупинка провадження буде дозволена лише у випадках, коли обвинувачений безпосередньо бере участь у заходах оборонного характеру, підтверджених офіційним бойовим наказом від командира військової частини чи підрозділу.

