Міноборони спростило документообіг для військових частин у разі загибелі чи зникнення бійців

Міністерство оборони спростило порядок оформлення випадків загибелі, зникнення безвісти та полону військовослужбовців. Нові правила дозволять швидше інформувати родини та зменшать бюрократичне навантаження на військові частини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міноборони спростило документообіг

Міністерство оборони внесло зміни до Інструкції з організації обліку особового складу, щоб спростити оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Відтепер, якщо немає ознак правопорушення, не потрібно проводити службове розслідування за фактами зникнення, полону, інтернування або загибелі. У таких випадках командир військової частини може самостійно видати наказ про обставини події.

Наказ також упорядковує перелік даних, які військові частини передають територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також інформацію, що надходить сім’ям військовослужбовців.

Зміни зменшать бюрократичне навантаження, прискорять облік таких випадків і дозволять оперативніше повідомляти родини про події, що сталися з їхніми близькими.

"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

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