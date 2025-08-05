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Минобороны упростило документооборот для воинских частей в случае гибели или исчезновения бойцов

дело, документы
Минобороны обновило инструкцию по учету личного состава

Министерство обороны упростило порядок оформления случаев гибели, пропажи без вести и плена военнослужащих. Новые правила позволят быстрее информировать семьи и снизят бюрократическую нагрузку на воинские части.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Минобороны упростило документооборот

Министерство обороны внесло изменения в Инструкцию по организации учета личного состава, чтобы упростить оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Теперь, если нет признаков правонарушения, не нужно проводить служебное расследование по фактам исчезновения, плена, интернирования или гибели. В таких случаях командир воинской части может самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия.

Приказ также упорядочивает перечень данных, передаваемых воинскими территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также информацию, поступающую семьям военнослужащих.

Изменения снизят бюрократическую нагрузку, ускорят учет таких случаев и позволят оперативнее сообщать семье о событиях, произошедших с их близкими.

"Это решение - ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. И мы понимаем, насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.

Автор:
Ольга Опенько