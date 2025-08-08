Мобилизация и суд: как призыв влияет на уголовные дела в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине более 7,3 тысяч уголовных дел было приостановлено из-за мобилизации обвиняемых. Самые активные регионы – Киевская, Львовская и Днепропетровская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Мобилизация и уголовные дела

С начала полномасштабного вторжения в Украине было приостановлено по меньшей мере 7 312 уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых в ряды Вооруженных сил Украины. Этот правовой механизм, введенный в 2022 году путем внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, активно применяется судами.

Число таких приостановок растет ежегодно. В первый год полномасштабной войны было остановлено 858 дел, а затем их число только увеличивалось. Рекордным стал 2024 год, когда приостановили 2 406 производств с участием мобилизованных обвиняемых. В этом году уже зафиксировано 1 973 остановленных дела.

Больше решений о приостановлении дел через мобилизацию было принято на Киевщине — 617. На втором месте — Львовщина (582), третье место занимает Днепропетровщина (559).

Новые правила для уголовных дел

Следует помнить, что остановка уголовного производства не означает автоматического освобождения от ответственности. На самом деле, рассмотрение дела просто откладывается на неопределенный срок. Это создает риск злоупотреблений, особенно в громких коррупционных делах или в отношении лиц, занимающих тыловые должности и фактически не участвующих в боевых действиях.

Именно поэтому в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13284, который предлагает внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс. Он предполагает, что досудебное расследование и судебное разбирательство некоторых категорий дел могут продолжаться даже во время мобилизации обвиняемого.

Новый законопроект также ограничит возможности злоупотреблений мобилизацией: остановка производства будет разрешена только в тех случаях, когда обвиняемый непосредственно участвует в мероприятиях оборонительного характера, подтвержденных официальным боевым приказом от командира воинской части или подразделения.

Напомним, Министерство обороны упростило порядок оформления случаев гибели, пропажи без вести и плена военнослужащих. Новые правила позволят быстрее информировать семьи и снизят бюрократическую нагрузку на воинские части.