Призыв после годовой службы: ВР приняла "льготный период" для молодых военнообязанных
Верховная Рада приняла закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18–25 лет, завершивших годовую контрактную службу.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.
Новые правила мобилизации
Согласно новым правилам, молодые военнообязанные и резервисты, прошедшие годовую контрактную службу, получают "льготный период": в течение определенного времени после увольнения они не подлежат автоматическому призыву, но могут быть привлечены к службе по собственному согласию.
Закон вступает в силу дня, следующего за его официальной публикацией.
О принятии закона отчитывается и Минобороны.
"Военные, подписавшие "Контракт 18-24", получили гарантированное право на годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Соответствующий проект закона сегодня 243 голосами поддержала Верховная Рада", - говорится в сообщении.
Что известно о "Контракте 18-24"
Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.
Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.
Участникам проекта также доступны:
- "нулевая" ипотека;
- безвозмездное обучение в вузах;
- полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
- право на выезд за границу после одного года службы.
Кроме того, Кабинет министров одобрил предложение Министерства обороны по расширение экспериментального проекта "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и должности, связанные с работой беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих служить по этому направлению, введена отдельная форма контракта.
Также расширен перечень военнослужащих, которые могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен. Она теперь доступна и тем, кто поступил на службу в возрасте до 25 лет с момента введения военного положения, но еще до официального старта проекта в феврале 2025 года.