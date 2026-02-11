Призыв после годовой службы: ВР приняла "льготный период" для молодых военнообязанных

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18–25 лет, завершивших годовую контрактную службу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Новые правила мобилизации

Согласно новым правилам, молодые военнообязанные и резервисты, прошедшие годовую контрактную службу, получают "льготный период": в течение определенного времени после увольнения они не подлежат автоматическому призыву, но могут быть привлечены к службе по собственному согласию.

Закон вступает в силу дня, следующего за его официальной публикацией.

О принятии закона отчитывается и Минобороны.

"Военные, подписавшие "Контракт 18-24", получили гарантированное право на годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Соответствующий проект закона сегодня 243 голосами поддержала Верховная Рада", - говорится в сообщении.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы. После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

Кроме того, Кабинет министров одобрил предложение Министерства обороны по расширение экспериментального проекта "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и должности, связанные с работой беспилотных систем. Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих служить по этому направлению, введена отдельная форма контракта.

Также расширен перечень военнослужащих, которые могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен. Она теперь доступна и тем, кто поступил на службу в возрасте до 25 лет с момента введения военного положения, но еще до официального старта проекта в феврале 2025 года.