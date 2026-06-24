Міноборони запровадило новий базовий контракт: умови, виплати та відстрочка

Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на тилових і небойових посадах. Підписати його можуть військовозобов’язані та діючі військовослужбовці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Умови контракту

Термін контракту — 24 місяці. Після закінчення надається базова відстрочка на 6 місяців. Додатково нараховується:

+1 день відстрочки за кожен день бойових завдань;

+1 місяць за кожен рік служби до 2022 року.

Виплати

Виплати складаються з базової ставки 20 000 гривень плюс додаткові винагороди. За виконання завдань у тилу — +10 000 гривень, разом від 30 000 гривень на місяць. При виконанні бойових завдань виплати нараховують як за бойовим або піхотно-штурмовим контрактом.

Конкретний розмір виплат залежить від військового звання, займаної посади, вислуги років та обсягу виконаних спеціальних завдань. При першому укладенні контракту виплачується одноразова допомога від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від звання. Один раз на рік військовослужбовці мають право на виплату для оздоровлення в розмірі від 20 000 грн.

У разі залучення військовослужбовця до виконання бойових завдань під час війни правила нарахування коштів змінюються. При виконанні завдань у штабі, на пункті управління або при безпосередній участі в бойових діях виплати відповідають умовам бойового контракту. При виконанні завдань на першій лінії фронту нарахування відбуваються за схемою піхотно-штурмового контракту.

Які посади передбачені?

Приклади посад на базовому контракті:

напрямок "Ремонт" — майстер з ремонту БпЛА, майстер безекіпажних наземних комплексів, автомеханік, акумуляторник;

напрямок "Штаб" — начальник служби, офіцер пункту управління, бухгалтер, діловод;

напрямок "Забезпечення" — водій, начальник складу, кухар;

напрямок "Інші органи управління" — Міністерство оборони, Генеральний штаб, командування видів чи родів військ або сил, військові навчальні заклади.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони України оголосило про запуск комплексної трансформації військової служби, яка запроваджує чіткі терміни служби, справедливу оплату, автоматизацію процесів та гарантії відстрочки.