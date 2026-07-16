Гарантована відстрочка після служби: як подати заявку на нові контракти через "Резерв+"

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України. Цей сервіс дозволяє військовозобов'язаним самостійно обрати напрям служби, ознайомитися з доступними пропозиціями та повідомити рекрутера про бажання підписати контракт із визначеним строком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Головною особливістю нових контрактів є чітко визначені терміни служби, а також гарантоване право на отримання відстрочки від мобілізації після її завершення. Подати заявку можна у розділі "Вакансії" безпосередньо в застосунку.

Які типи контрактів доступні в "Резерв+"

Залежно від специфіки військово-облікової спеціальності та рівня ризиків, користувачам пропонують три типи контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт: призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших бойових посад із найвищими ризиками. Термін служби за ним становить 14 місяців для цивільних осіб, 10 місяців для чинних військовослужбовців та від 6 місяців для військових, які були звільнені зі служби під час особливого періоду. Бойовий контракт: створений для фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та представників інших бойових спеціальностей. Термін служби за цим контрактом становить 24 місяці. Базовий контракт: передбачений для інших напрямів служби, зокрема з можливістю обіймати небойові та тилові посади. Термін служби також становить 24 місяці.

Терміни відстрочки після завершення служби

Після закінчення дії контракту кожен військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації. Базовий термін такої відстрочки становить шість місяців. Якщо військовий проходив службу до 2022 року, додатково нараховується один місяць відстрочки за кожен повний рік такої служби.

Також діють додаткові гарантії:

Для піхотно-штурмового контракту: до базової відстрочки додається три місяці за кожен місяць безпосереднього виконання бойових завдань, а також шість місяців за кожен рік служби після 2022 року.

Для бойового та базового контрактів: за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховується один місяць відстрочки.

Як подати заявку на новий контракт через "Резерв+": покрокова інструкція

Процес подання заявки є максимально спрощеним:

Відкрийте розділ "Вакансії" в застосунку "Резерв+". Оберіть потрібну пропозицію зі списку нових контрактів. У формі зворотного зв'язку позначте, що вас цікавить саме укладення нового контракту. Надішліть заявку.

Після опрацювання звернення рекрутер зв'яжеться з кандидатом для проведення співбесіди. У разі ухвалення позитивного рішення контракт підписується офлайн.

Нова послуга вже має попит — користувачі "Резерв+" надіслали понад 2 000 таких заявок. Крім того, аналогічна можливість доступна і для діючих військовослужбовців у застосунку Армія+ у розділі "Сервіси" → "Контракти".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міноборони запровадило новий базовий контракт. Міністерство оборони України затвердило умови базового контракту для військовослужбовців на тилових і небойових посадах, який можуть підписати як військовозобов’язані, так і чинні армійці.