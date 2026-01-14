"АрселорМіттал Кривий Ріг" оприлюднив виробничі результати за 2025 рік

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило підсумкові виробничі результати за 2025 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Попри зростання окремих показників у порівнянні з 2024 роком, компанія наголошує, що її діяльність протягом року відбувалася в умовах надзвичайно високих воєнних та економічних ризиків.

Підприємство працювало за умов постійних атак на енергетичну інфраструктуру, дефіциту електропостачання, високих тарифів на електроенергію та необхідності її імпорту, дорогої логістики й складної ситуації на зовнішніх ринках.

Металургійне виробництво упродовж року функціонувало з обмеженнями, а гірничий департамент — нижче довоєнних рівнів, що позначилося на загальних річних результатах.

Водночас компанії вдалося стабілізувати операційну діяльність і наростити виробництво основних видів металургійної продукції порівняно з попереднім роком.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2025 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" виробив 2,53 млн тонн чавуну, що на 16,9% більше, ніж у 2024 році, однак лише 47,5% від рівня 2021 року. Виплавка сталі зросла на 2,3% — до 1,69 млн тонн, а виробництво прокату — на 1,4%, до 1,56 млн тонн, що становить близько третини довоєнних обсягів.

Виробництво коксу збільшилося на 16,4% у річному вимірі — до 1,46 млн тонн. Водночас обсяги випуску залізорудного концентрату скоротилися на 3,3% — до 7,56 млн тонн, а видобуток руди — на 4,2%, до 18,39 млн тонн. Обидва показники залишаються на рівні близько 70% від результатів 2021 року.

Генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо зазначив, що 2025 рік став для підприємства роком виживання та постійної адаптації. За його словами, компанія була змушена регулярно переплановувати роботу основних агрегатів і не змогла працювати постійно двома доменними печами, як планувалося на початку року.

Обмеження в енергопостачанні також негативно вплинули на результати гірничого департаменту.

Окремим викликом наприкінці року стало запровадження механізму CBAM уже як податку та фактичного бар’єра для експорту продукції до ЄС, повний ефект від якого компанія очікує у 2026 році.

У компанії наголошують, що їхнім ключовим завданням залишається збереження виробництва, робочих місць і конкурентоспроможності в умовах війни. "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує інвестувати лише в критично важливі проєкти та очікує на підтримку держави, зокрема у питанні справедливого регулювання цін на електроенергію для промисловості.

Нагадаємо, тиждень тому “АрселорМіттал Кривий Ріг” через обстріли був змушений частково зупинити виробництво.