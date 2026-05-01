Збитки "АрселорМіттал Кривий Ріг" у першому кварталі зросли у півтора раза до 4,6 млрд грн: названо головні причини

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" у січні–березні 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 наростила чистий збиток на 53% до 4,6 млрд грн при доході 13,24 млрд грн. Про це Delo.ua повідомили в компанії.

Згідно з проміжним звітом за перший квартал підприємство виплавило 230,8 тис. тонн чавуну, виробило 214,1 тис. тонн прокату та видобуло 1,079 млн тонн залізорудного концентрату. Експорт склав 68% виручки — 9,03 млрд грн. Основні ринки збуту — країни Європи, Єгипет, Молдова та Туреччина.

Серед ключових чинників тиску на фінансові та виробничі результати в звіті вказані обмеження електропостачання через обстріли енергетичної інфраструктури, дефіцит кадрів (близько 2 500 працівників, або 20% персоналу, служать у ЗСУ), а також втрата доступу до ринків ЄС після запровадження механізму вуглецевого прикордонного коригування CBAM з початку 2026 року.

Нагадаємо, у 2025 році "Арселор Міттал Кривий Ріг" експортував продуцію більш як на 37 млрд грн, з яких 30 млрд грн припало на Об'єднані Арабські Емірати. Проте підприємству не вдалося вийти в прибуток і чеветрий рік поспіль компанія отримала збиток у розмірі майже 9 млрд грн.

За підсумками 2025 року чистий дохід підприємства зріс до 71,1 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 64,6 млрд грн, а у кризовому 2023-му — лише 41,8 млрд грн. Таким чином, за останні два роки компанія наростила виручку на 70%.

Попри позитивну динаміку доходів, чистий збиток за 2025 рік склав 8,89 млрд грн. Хоча це значно менше за катастрофічні показники 2022 року (49,1 млрд грн збитку), компанії поки не вдається подолати бар’єр рентабельності. Стабілізація збитків на рівні близько 9 млрд грн спостерігається другий рік поспіль (у 2024 році — 8,8 млрд грн).

Як раніше зазначали на підприємстві, виживати підприємству дозволяє лише безпрецедентна підтримка материнської компанії. Станом на весну 2025 від початку повномасштабного вторгнення глобальна група ArcelorMittal влила в криворізький актив понад $1 млрд прямої допомоги. Ці кошти спрямовуються не лише на покриття операційних збитків, а й на підтримку критичної інфраструктури — для стабільної роботи комбінату необхідно інвестувати близько $200 млн щороку, з яких $40 млн складає лише земельний податок, що сплачується незалежно від обсягів виробництва.

Незважаючи на складні умови, АМКР залишається найбільшим іноземним інвестором в Україні: за 20 років роботи загальний обсяг вкладень перевищив $11 млрд. Проте, як стверджують в компанії, подальша доля комбінату залежить від здатності уряду врегулювати питання цін на енергоносії та знайти компроміс із ЄС щодо екологічних мит.