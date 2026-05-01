Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" в январе-марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. нарастила чистый убыток на 53% до 4,6 млрд грн при доходе 13,24 млрд грн. Об этом сообщили в компании.

Согласно промежуточному отчету за первый квартал предприятие выплавило 230,8 тыс. тонн чугуна, произвело 214,1 тыс. тонн проката и добыло 1,079 млн. тонн железорудного концентрата. Экспорт составил 68% выручки - 9,03 млрд грн. Основные рынки сбыта – страны Европы, Египет, Молдова и Турция.

Среди ключевых факторов давления на финансовые и производственные результаты в отчете указаны ограничения электроснабжения из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, дефицит кадров (около 2 500 работников, или 20% персонала, служащих в ВСУ), а также потеря доступа к рынкам ЕС после введения механизма углеродного погран2 корг2 по корректировке.

Напомним, в 2025 году "Арселор Миттал Кривой Рог" экспортировал продукцию более чем на 37 млрд грн, из которых 30 млрд грн пришлось на Объединенные Арабские Эмираты. Однако предприятию не удалось выйти в прибыль и четвертый год подряд компания получила убыток в размере почти 9 млрд. грн.

По итогам 2025 года чистый доход предприятия вырос до 71,1 млрд. грн. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 64,6 млрд грн, а в кризисном 2023-м – всего 41,8 млрд грн. Таким образом, за последние два года компания увеличила выручку на 70%.

Несмотря на положительную динамику доходов, чистый убыток за 2025 год составил 8,89 млрд. грн. Хотя это значительно меньше катастрофических показателей 2022 года (49,1 млрд грн ущерба), компании пока не удается преодолеть барьер рентабельности. Стабилизация ущерба на уровне около 9 млрд грн наблюдается второй год подряд (в 2024 году - 8,8 млрд грн).

Как ранее отмечалось на предприятии, выживать предприятию позволяет лишь беспрецедентная поддержка материнской компании. По состоянию на весну 2025 года с начала полномасштабного вторжения глобальная группа ArcelorMittal влила в криворожский актив более $1 млрд прямой помощи. Эти средства направляются не только на покрытие операционного ущерба, но и на поддержание критической инфраструктуры — для стабильной работы комбината необходимо инвестировать около $200 млн ежегодно, из которых $40 млн составляет только земельный налог, уплачиваемый независимо от объемов производства.

Несмотря на сложные условия, АМКР остается крупнейшим иностранным инвестором в Украине: за 20 лет работы общий объем вложений превысил $11 млрд. Однако, как утверждают в компании, дальнейшая судьба комбината зависит от способности правительства урегулировать вопросы цен на энергоносители и найти компромисс с ЕС по экологическим пошлинам.