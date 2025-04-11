Від початку повномасштабної війни ArcelorMittal вклала в "Арселор Міттал Кривий Ріг" $1 млрд

Від початку повномасштабної війни глобальна компанія ArcelorMittal вклала у свій український актив $1 млрд, щоб дочірня компанія могла вистояти під час війни. Про це під час панельної дискусії “Ціна лідерства” на Business Wisdom Summit 2025 сказав генеральний директор “Арселор Міттал Кривий Ріг” Мауро Лонгобардо.

"Для того, щоб ми могли вижити наша материнська компанія влила в "Арселор Міттал Кривий Ріг" $1 млрд доларів", — сказав топменеджер.

За його словами, зараз головним викликом компанії є постійно зростаючі всередині України ціни на енергоносії. Це підвищує собівартість виробництва компанії та знижує її неконкурентоспроможність на глобальних ринках.

"У наших постачальників енергоресурсів також непроста ситуація і вони перекладають свої витрати на нас. Ми, як губка вбираємо ці витрати й, оскільки наша продукція торгується на світових ринках, ми не можемо перекладати нашу збільшену собівартість на наших кінцевих споживачів, бо тоді ми станемо неконкурентоздатними", — зауважив Лонгобардо.

Він додав, що через згаданий фактор компанія змушена скорочувати виробництво.

Також Лонгобардо зазначив, що до початку повномасштабної війни "Арселор Міттал кривий Ріг" щороку інвестував у розвиток $500 млн. Якщо після закінчення війни компанії вдасться повернутися до таких обсягів капітальних інвестицій це стане стимулом до розвитку також багатьох її партнерів.

У 2024 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" не зміг досягти беззбитковості

У середині 2024 року металургійне виробництво працювало на 50% потужностей, а гірничий департамент – на 70–75% від довоєнного рівня. Проте, металургам вдалося значно збільшити виробництво, порівняно з 2023 роком.

В компанії зауважують, що в умовах війни підприємство доклало максимальних зусиль і оптимізувало витрати, але через низку обставин не досягло беззбитковості.

Серед ключових викликів для підприємства — робота однією доменною піччю, втрата коксової батареї через пожежу, дорога логістика, нестабільне енергопостачання через атаки ворога, кадрова криза та складна ситуація на зовнішніх ринках.

Варто зазначити, що у 2024 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" сплатив до бюджетів усіх рівнів 6,6 млрд грн податків і зборів, що на понад 60% більше, ніж у 2023 р. Із них 727 млн грн надійшли до державного бюджету та 3 млрд грн – до місцевих бюджетів.

Також підприємство перерахувало майже 830 млн грн єдиного соціального внеску та 2,1 млрд грн податку на додану вартість при імпорті сировини та матеріалів.

Проте, "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про проведення в листопаді 2024 року незаконної, на думку компанії, перевірки з питання дотримання вимог податкового законодавства України з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за період, який по суті вже двічі перевірявся.