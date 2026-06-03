Санкт-Петербург атакували дрони у день візиту Путіна: горить найбільший нафтовий термінал

Вранці середи, 3 червня, Санкт-Петербург атакували безпілотники. Під атакою опинився "Петербурзький нафтовий термінал" — один із найбільших комплексів на північному заході Росії.

Як пише Delo.ua, про атаку на регіон повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

За його словами, станом на 7:00 над територією регіону було збито 50 безпілотників. Про наслідки атаки він не повідомив.

Україна вдарила по найбільшому нафтовому терміналу Росії на Балтиці

Telegram-канали з посиланням на мешканців писали, що під атакою опинився "Петербурзький нафтовий термінал" — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії. Цей термінал є одним із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. На його території площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів.

Атака на термінал відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), що проходитиме з 3 по 6 червня. На ньому очікується виступ Володимира Путіна. "Експофорум", де відбудеться захід, знаходиться за 17 км від нафтового терміналу, що потрапив під удар.

Удар по військовому заводу в Тамбовській області

Також цієї ночі під атакою опинилося місто Мічурінськ у Тамбовській області.

"Внаслідок падіння безпілотників ЗСУ постраждали багатоквартирний будинок, бібліотека та школа мистецтв, у яких вибиті шибки, а також господарські будівлі промислового підприємства. Постраждалих немає", - повідомив губернатор регіону Євген Первищов.

Як пише Astra, дрони атакували завод "Прогрес", який випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Це підприємство вже зазнавало атак у лютому поточного року, у червні 2025-го та грудні 2024-го.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.