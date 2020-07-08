Политика и экономика 1 час назад

Министр экономразвития рассказал, каким должен быть новый глава Нацбанка

Игорь Петрашко привел пример Федеральной резервной системы США

Национальный банк Украины Фото: Голос.ua Национальный банк Украины Фото: Голос.ua
Национальный банк Украины Фото: Голос.ua

Новый руководитель Национального банка Украины не должен быть слишком консервативным.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Скажем, в США были разные руководители Федеральной резервной системы. Одни ведут более стимулирующую (экспансивную) политику, другие — сдерживающую. Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, доступом экономики к кредитным ресурсам. Простые расчеты показывают: для роста экономики на 7-8% ВВП ежегодно нужно кредитования — 320-400 млрд грн в год. В прошлом году у нас этот показатель был на уровне 100 млрд грн. Наша задача — создать условия, при которых бизнесу будет выгодно инвестировать кредитные средства в свою деятельность и производить конкурентоспособную продукцию", — рассказал министр.

Петрашко также отметил, что если НБУ будет проводить политику увеличения кредитного ресурса, его министерство создаст условия для усиления этого положительного эффекта.

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Напомним, что бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. 3 июля Верховная Рада его одобрила.

Однако, как сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, заявление об отставке уже бывшего главы Национального банка Украины для парламента стало неожиданностью. Более того, его увольнение с поста ранее не планировалось.

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