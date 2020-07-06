Смолий рассказал о том, как и почему принял решение уйти в отставку

Экс-глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий рассказал, что перед тем, как уйти в отсавку, он обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. По словам бывшего главы центробанка, в ответ на вопрос должен ли он уволиться, Зеленский ответил "да".

Об этом Смолий рассказал в интервью "LB".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у президента о том, должен ли я уволиться. Он ответил "да", — рассказал Смолий.

По его словам, они обсудили то, когда и как должен проходить процесс отставки главы центробанка. Более того, президент ему сообщил, что это нужно сделать на текущей сессии Верховной Рады Украины, то есть до 17 июля.

"Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Верховная Рада уйдет на каникулы, чтобы не было большого разрыва (между увольнением и назначением нового главы НБУ — Ред.). Поэтому я обязан сказать всему обществу, что 30 июня в обед у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", — рассказал он.

Более того, Смолий отметил, что критерии или причины его отставки на этих встречах не обсуждались, а к выводу о том, что ему нужно уволиться он пришел исходя из контекста разговора.

Отметим, что, сообщая о намерении уйти в отставку, Смолий заявил о "системном политическом давлении" на центробанк. Позднее он объяснил, что говорил о рекомендованном парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проекте постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебных исках и решениях, а также поступившем от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представлении о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

В то же время, в интервью "LB" Смолий заявил, что давление оказывалось и на него лично еще с осени 2019 года. По его словам, все началось с коррупционного скандала, когда двух сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку, который он считает сфабрикованным. Тогда же начались митинги под зданием центробанка и под домом Смолия, во время которых собравшиеся люди требовали, чтобы он ушел в отставку. Подобное давление также было на первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову и на уже экс-заместителя главы НБУ Олега Чурия. По мнению Смолия, целью происходящего было "дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, заменить на управляемых".

Напомним, что бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. 3 июля Верховная Рада его одобрила.

Однако, как сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, заявление об отставке уже бывшего главы Национального банка Украины для парламента стало неожиданностью. Более того, его увольнение с поста ранее не планировалось.