Отставка Смолия стала полной неожиданностью — глава финкомитета Верховной Рады Гетманцев

Заявление об отставке уже бывшего главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия для парламента стало неожиданностью. Более того, его увольнение с поста ранее не планировалось.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Лиге".

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"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", — сказал он.

Более того, как отметил Гетманцев, он был категорическим противником смены руководства НБУ, поскольку оно было профессиональным. Тем не менее, к работе Смолия претензии все же были, рассказал он.

"Первый и основной вопрос, который есть у многих к НБУ — это обескровленность экономики. Банки не выполняют основную свою функцию — кредитование. Основная функция Национального банка — это стабильность национальной валюты. Он ее выполняет", — сказал Гетманцев.

По словам нардепа, сейчас преемником Смолия на посту главы НБУ должен стать банкир с хорошей репутацией и независимой позицией — как от политических сил, так и от МВФ. На данный момент идут консультации относительно подбора подходящей кандидатуры.

При этом, назначить нового руководителя центробанка необходимо ближайшее время — дедлайном является 17 июля, конец последней пленарной недели текущей сессии Верховной Рады, рассказал Гетманцев.

Ранее появилась информация о том, что кандидатом на пост главы НБУ может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, что бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. 3 июля Верховная Рада его одобрила.

Свое решение об уходе Смолий объяснил системным политическим давлением. Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

Позднее он объяснил, какое "системное политическое давление" на НБУ он имел ввиду. По его словам, он говорил о рекомендованном парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проекте постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебных исках и решениях, а также поступившем от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представлении о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.