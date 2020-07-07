Курс гривни снова растет, не смотря на шторм в НБУ

Несмотря на то, что Рада НБУ 6 июля отказалась продлевать полномочия Олега Чурия на посту заместителя главы НБУ, где он курирует направление валютной политики, операции с ОВГЗ и рефинансирование, курс доллара в течение первого банковского дня этой недели постоянно снижался. Так, на межбанковском валютном рынке доллар 6 июля подешевел с утренних 27,19/27,23 грн/доллар до 26,92/26,95 грн/доллар вечером.

Такая ситуация на межбанковском валютном рынке самими участниками рынка объясняется дефицитом гривни у компаний, занимающихся экспортом — они продают свою валютную выручку, сдерживая этим самым "аппетиты" импортеров.

Превышение предложения по доллару над спросом на межбанке 7 июля наблюдается еще с начала торгов. Поддержать курс американской валюты вышел НБУ — регулятор уже успел выкупить 20 млн долларов по курсу 26,95 грн/доллар.

Отметим, НБУ, установив курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 7 июля, по сравнению с первым банковским днем этой недели — понедельником, 6 июля, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 5 копеек — с 27,1716 грн/$ до 27,1269грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 7 июля:

✅ 1 доллар США — 27,1269 грн;

✅ 1 евро — 30,7226 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,8799 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,9439 грн.

На межбанковском валютном рынке 7 июля доллар по сравнению с первым банковским днем этой недели и в покупке, и в продаже подорожал на 1 копейку. В понедельник, 6 июля, межбанк закрылся в диапазоне 26,92/26,95 грн/доллар, а уже во вторник, 7 июля, открылся в диапазоне 26,93/26,96 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже на 8 копеек. 7 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,41/30,44 грн за евро. 6 июля закрылись на уровне — 30,49/30,52 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,80-27,10 грн/доллар, по евро — 30,20-30,65 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 26,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,95 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 27,02 — 27,07 грн/доллар — в покупке и в продаже доллар подешевел на 12 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,18/30,28 грн/евро. В понедельник евро покупали и продавали дороже на 2 копейки. Курс был 30,20/30,30 грн/евро.