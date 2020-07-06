На межбанке курс гривни продолжает падать, на наличном рынке — растет

Отставка главы НБУ Якова Смолия непосредственно сказалась на курсе гривни — с 30 июня по 3 июля безналичный доллар вырос на 42 копейки — с 26,68/26,71 грн/доллар до 27,10/27,13 гривен/доллар.

Ситуация вокруг вакантного места главы НБУ будет иметь место и на этой недели — чем больше интриг будет плестись вокруг этой посады, тем очевиднее, что гривня будет и дальше проседать.

"Рынок продолжает отыгрывать новости об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия, и обсуждать возможного приемника. Вместе с тем, Смолий заявил, что валютные колебания, вызванные его заявлением об отставке, удалось погасить путём валютных интервенций. Кроме того, правительство Украины рассчитывает до конца июля подписать документ о получении помощи в 1,2 млрд евро от ЕС, несмотря на смену главы Нацбанка. Давление на рынок в ближайшие время будет оказывать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает, что нужно сдерживать курс гривни в связи с отставкой главы НБУ", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По прогнозам аналитика, вероятно, на этом фоне гривня будет торговаться в диапазоне 27,1-27,5 гривен за доллар.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 6 июля по сравнению с предыдущим банковским днем — пятницей, 3 июля, незначительно укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — с 27,1801 грн/доллар до 27,1716 грн/доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 6 июля:

✅ 1 доллар США — 27,1716 грн;

✅ 1 евро — 30,5069 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,7105 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,8477 грн.

На межбанковском валютном рынке 6 июля доллар по сравнению с последним днем банковским днем прошлой недели в покупке подорожал на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек. В пятницу, 3 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,10/27,13 грн/доллар, а уже в понедельник 6 июля открылся в диапазоне 27,19/27,23 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 25 копеек, в продаже — на 27 копеек. 6 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,70/30,75 грн за евро. 3 июля закрылись на уровне — 30,45/30,48 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,05-27,38 грн/доллар, по евро — 30,33-30,99 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,02 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,07 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 27,05 — 27,13 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 3 копейки, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,20/30,30 грн/евро. В пятницу евро покупали по такому же курсу, продавали дороже на 7 копеек. Курс был 30,20/30,37 грн/евро.