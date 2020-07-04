Зеленский не видит оснований для сдерживания курса гривни

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

Об этом он заявил на брифинге в субботу, 4 июля, в ходе рабочего визита в город Южный Одесской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно", — отметил глава государства.

"Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… Или мы все-таки в рыночных условиях…", — добавил Зеленский.

Напомним, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил это систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Нацбанка Смолия.

В то же время украинская гривня 2 дня подряд падала после отставки главы НБУ. В частности, курс гривни в пятницу утром, 3 июля, просел до 27,28 грн/долл.