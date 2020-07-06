Совет НБУ второй раз отказался назначать Олега Чурия на должность замглавы Нацбанка

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании 6 июля отказался назначать на должность заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он отметил, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины" заместитель председателя Национального банка Украины, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного заместителя. Данилишин напомнил, что 10 июля закончится пятилетний срок пребывания Чурия в должности замглавы НБУ.

Напомним, что ранее, 30 июня, совет Национального банка не рассмотрел повторное назначение Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ. "Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение закона Украины "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ, отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка на повторный срок, продолжительностью 7 лет, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года", — говорилось в сообщении регулятора.

В заявлении также говорится, что Совет НБУ "без надлежащего обоснования причин отказался вынести этот вопрос на повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ". Указано, что во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение этого вопроса в ходе заседания.

Как известно, Олег Чурий занимает должность заместителя председателя Национального банка Украины с июня 2015 года. До этого он был директором Департамента открытых рынков НБУ. К сфере управления Чурия относятся вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария Национального банка.