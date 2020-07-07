Совет НБУ пытались обмануть, проталкивая переназначение Чурия, — член совета Шапран

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран заявил о попытке обмана Совета при попытке утвердить Олега Чурия заместителем главы НБУ на второй срок, а также о намерении расследовать обстоятельства и наказать виновных.

"Я вынесу этот вопрос на Совет НБУ. Сначала получим объяснение от правления. После изучения этих объяснений будет принято решение об обращении в правоохранительные органы", — заявил он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Шапран отмечает, что на кандидатуру Чурия должны были быть поданы документы для спецпроверки, даже с учетом того, что он идет на второй срок. Член Совета уточнил, что необходимость такой проверки письменно подтвердила НАПК. Он поддержал позицию главы Совета Богдана Данилишина, который сказал главе НБУ Якову Смолию согласовать продление полномочий Чурия с президентом.

"Точно так, как королева Великобритании знакомится с премьер-министром, наш президент должен познакомиться хотя бы с первым заместителем и заместителем ответственным за валютный рынок. Почти все заместители главы НБУ проходили такое знакомство с Порошенко, не вижу ни одной причины, почему им не знакомиться с Зеленским. В случае, если глава НБУ ошибается с выбором кандидата, президент имеет возможность подстраховать", — отметил Шапран у себя на странице в Facebook.

Напомним, что Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании 6 июля отказался назначать на должность заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Ранее, 30 июня, совет Национального банка также не рассмотрел повторное назначение Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ. "Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение закона Украины "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ, отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка на повторный срок, продолжительностью 7 лет, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года", — говорилось в сообщении регулятора.

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В заявлении также говорилось, что Совет НБУ "без надлежащего обоснования причин отказался вынести этот вопрос на повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ". Указано, что во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение этого вопроса в ходе заседания.