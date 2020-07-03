До призначення нового очільника НБУ обов'язки голови виконуватиме Катерина Рожкова

"До призначення нового голови НБУ функції голови НБУ буду виконувати я", — заявила на пресконференції першй заступник голови НБУ Катерина Рожкова після того як Верховна Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

Зазначимо, у разі звільнення голови НБУ з посади у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою президентом України тимчасове виконання обов'язків голови НБУ здійснюється відповідно до Закону України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою парламенту президент України або Верховна Рада України за поданням президента України". Останній, власне, і покладає функції голови НБУ на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову.

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За словами Рожкової,правління НБУ залишилися продовжувати працювати, щоб забезпечити стабільність.

"Ми не просто правління НБУ — ми команда однодумців. Ми прийняли рішення продовжувати працювати і продовжувати втілювати політику НБУ, виконуючи наш мандат і ті функції, які передбачені законами України", — заявила Рожкова.

В той же час в.о. голови НБУ окреслила "червоні лінії" для сьогоднішньої команди НБУ. "Для нашої команди червоними лініями залишаються ті лінії, на які неодноразово вказував і Яків Смолій. Це незалежність Національного банку як інституції, це право НБУ приймати рішення незалежно від чиїхось політичних вподобань або побажань, а тільки з метою підтримання і забезпечення фінансової макростабільності, це недопустимість включення друкарського станка, це недопустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам, це недопустимість адміністративного втручання в ринкові відносини", — заявила Рожкова.

Сам екс-голова НБУ Яків Смолій висловив сподівання, що на засіданні Ради НБУ 6 липня кандидатура Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ на повторний термін строком сім років таки буде затверджена.

"Засідання Ради уже призначено. Пакет документів на Олега Чурія давно поданий. Без мене кворум є. Я сподіваюся, що Олег Чурій буде призначений на повторний термін", — сказав Смолій на пресконференції.

Нагадаємо, 30 червня Рада НБУ відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ. Правління НБУ назвало такі дії Ради політично вмотивованими і такими, що суперечать закону. Сам конфлікт із Радою НБУ Яків Смолій називає як одну із причин чому він пішов.

Щодо кандидатур нового голови НБУ в обговоренні яких з президентом Зеленським правління НБУ 2 липня брало участь Катрина Рожкова заявила: "Ми не обговорювали конкретні прізвища. Ми озвучували бачення правління, яким повинен бути кандидат на посаду голови НБУ. З нашої точки зору це повинна бути професійна людина, яка має високу репутацію як на внутрішньому ринку серед фінансового сектору, бізнесу, так і у зовнішніх партнерів України, включаючи інвесторів. Це повинен бути технократ, який не піддається політичному тиску і це повинна бути людина, яка готова і надалі впроваджувати політику НБУ у всіх сферах".