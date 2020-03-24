  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Кирилл Шевченко: государственный Укргазбанк усиливает меры безопасности во время карантина

В государственном Укргазбанке отмечают, что забота о клиентах и ​​сотрудниках являются их главными приоритетами

Кирилл Шевченко: государственный Укргазбанк усиливает меры безопасности во время карантина Кирилл Шевченко: государственный Укргазбанк усиливает меры безопасности во время карантина
Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка

В государственном Укргазбанке следят за ситуацией и регулярно внедряют дополнительные меры для минимизации распространения коронавируса в Украине. Поэтому, уже с 23 марта 2020 года, в связи с усилением ограничительных мер, к обслуживанию в отделениях Укргазбанка допускаются клиенты исключительно в средствах индивидуальной защиты — масках. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе банка. 

В то же время, все работники госбанка, обслуживающие клиентов, уже обеспечены защитными масками, перчатками и другими необходимыми дезинфицирующими средствами, отмечается в сообщении Укргазбанка.

"Как государственному банку нам очень важно, чтобы украинцы и в дальнейшем могли обслуживаться в наших отделениях без риска для себя и наших сотрудников. Также мы будем следить за тем, чтобы в наших отделениях одновременно обслуживалось не более 5 клиентов. Пожалуйста, просим отнестись с пониманием, если мы будем вынуждены попросить вас подождать своей очереди извне. Чем меньше людей — тем меньше риск. Также настоятельно рекомендуем пользоваться дистанционными каналами доступа к нашим банковским продуктам, минимизируя тем самым физическое посещение отделений, а именно: мобильным приложением "Экобанк онлайн", круглосуточным контакт-центром и чат-ботами в мессенджерах Facebook, Viber или Telegram, а также Клиент интернет-банкингом для юридических лиц", — отметил председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Кратко и по делу в Telegram

Также с целью предотвращения распространения вируса все работники и клиенты Укргазбанка проходят обязательный температурный скрининг и дезинфекцию рук. В банке отмечают, что уже более 1300 работников Укргазбанка перешли на дистанционную работу для минимизации социальных контактов. Для всего персонала госбанка также действует ряд профилактических мероприятий — дополнительные перерывы для проветриваний и дезинфицирующих уборок, наличие дезинфицирующих средств. Все рабочие совещания в банке происходят исключительно в онлайн-режиме.

"Мы понимаем, насколько важно поддерживать стабильную работу Укргазбанка, особенно — теперь, и прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты получали необходимые финансовые услуги своевременно и в полном объеме", — говорится на сайте госбанка. Сейчас все отделения Укргазбанка работают в обычном режиме, за исключением отделений, работающих в пунктах контроля через государственную границу Украины. 

Напомним, как ранее сообщалось о том, как работают украинские банки в условиях карантина

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцам предложили бесплатно запускать свои интернет-магазины во время карантина
Украинцам предложили бесплатно запускать свои интернет-магазины во время карантина
Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко
Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко
НБУ готовит рекомендации банкам по введению "кредитных каникул"
НБУ готовит рекомендации банкам по введению "кредитных каникул"
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Миллиардеры придумали, куда можно сбежать от коронавируса

  3. Украинцы на карантине бросились скупать новые машины

  4. Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко

  5. В "Нибулоне" придумали дешевую и эффективную альтернативу тестам на коронавирус (ФОТО)

Загрузка...