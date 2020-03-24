Кирилл Шевченко: государственный Укргазбанк усиливает меры безопасности во время карантина

В государственном Укргазбанке следят за ситуацией и регулярно внедряют дополнительные меры для минимизации распространения коронавируса в Украине. Поэтому, уже с 23 марта 2020 года, в связи с усилением ограничительных мер, к обслуживанию в отделениях Укргазбанка допускаются клиенты исключительно в средствах индивидуальной защиты — масках. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе банка.

В то же время, все работники госбанка, обслуживающие клиентов, уже обеспечены защитными масками, перчатками и другими необходимыми дезинфицирующими средствами, отмечается в сообщении Укргазбанка.

"Как государственному банку нам очень важно, чтобы украинцы и в дальнейшем могли обслуживаться в наших отделениях без риска для себя и наших сотрудников. Также мы будем следить за тем, чтобы в наших отделениях одновременно обслуживалось не более 5 клиентов. Пожалуйста, просим отнестись с пониманием, если мы будем вынуждены попросить вас подождать своей очереди извне. Чем меньше людей — тем меньше риск. Также настоятельно рекомендуем пользоваться дистанционными каналами доступа к нашим банковским продуктам, минимизируя тем самым физическое посещение отделений, а именно: мобильным приложением "Экобанк онлайн", круглосуточным контакт-центром и чат-ботами в мессенджерах Facebook, Viber или Telegram, а также Клиент интернет-банкингом для юридических лиц", — отметил председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Также с целью предотвращения распространения вируса все работники и клиенты Укргазбанка проходят обязательный температурный скрининг и дезинфекцию рук. В банке отмечают, что уже более 1300 работников Укргазбанка перешли на дистанционную работу для минимизации социальных контактов. Для всего персонала госбанка также действует ряд профилактических мероприятий — дополнительные перерывы для проветриваний и дезинфицирующих уборок, наличие дезинфицирующих средств. Все рабочие совещания в банке происходят исключительно в онлайн-режиме.

"Мы понимаем, насколько важно поддерживать стабильную работу Укргазбанка, особенно — теперь, и прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты получали необходимые финансовые услуги своевременно и в полном объеме", — говорится на сайте госбанка. Сейчас все отделения Укргазбанка работают в обычном режиме, за исключением отделений, работающих в пунктах контроля через государственную границу Украины.