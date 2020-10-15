"Ясно, что МВФ денег уже не даст": как Совет НБУ готовится уволить Рожкову и Сологуба

Кадровые чистки, которые после отставки 1 июля 2020 года главы Национального банка Украины Якова Смолия, затеял назначенный 16 июня Верховной Радой на это место Кирилл Шевченко, могут закончиться уже завтра увольнением последних кто остался на руководящихся должностях из команды "Гонтаревой-Смолия" — первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Еще 2 октября Совет НБУ объявил Рожковой и Сологубу выговор и недоверие, которые были многими как в Украине, так и за рубежом восприняты как серьезный шаг к их отставке.

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В посольстве США и МВФ высказали по поводу этого решения Совета НБУ обеспокоенность, которая может означать для Украины, что денег МВФ мы скоро не получим.

"Рожкова и Сологуб являются проводниками той регуляторной и монетарной политики, которая была определена для Украины МВФ. Соответственно, они — это такой своеобразный мостик взаимодействия с МВФ и другими внешними кредиторами", — говорит в комментарии Delo.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По мнению, Куща, с уходом Рожковой и Сологуба даже технические консультации с МВФ могут быть прекращены.

Впрочем, если Совет НБУ 16 октября все же уволит Рожкову и Сологуба — это может означать, что украинской власти уже точно известно, что денег от МВФ в ближайшей перспективе нам не светит.

О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Если по состоянию на утро 5 октября в Совете НБУ и не нашлось бы голосов за увольнение граждан Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, то теперь они с космически большой вероятностью есть", — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, Шапран отметил, что последнее слово в вопросе увольнения Рожковой и Сологуба остается за главой НБУ Кириллом Шевченко: "Разумеется, последнее слово за Главой НБУ Кириллом Шевченко, Закон Украины "О НБУ" говорит о том, что Совет принимает кадровые решения после представления кандидатур на увольнение/назначение именно со стороны Главы НБУ".

Такую норму закона Шапран считает справедливой, поскольку именно главе НБУ каждый день и час работать в одной команде с членами правления. "Совет их видит максимум раз в квартал", — отметил он.

Впрочем, с самим утверждением "каждый день и час" Шапран явно "переборщил". В интервью liga.net сама Екатерина Рожкова призналась, что не общалась с Шевченко уже больше месяца.

В то же время причин для своего увольнения Рожкова не видит. По ее словам, документов, по которым потеря безупречной деловой репутации могло бы служить как одно из оснований для увольнения члена правления, нет. "Таких документов нет. Поэтому я не вижу возможности в применении этой нормы. Критерии небезупречной деловой репутации содержатся в Положении о лицензировании НБУ, но они распространяются на коммерческие банки. В Кодексе законов о труде, насколько мне известно, также отсутствует определение термина "безупречная репутация" и критерии данной категории", — сообщила Рожкова.

Исходя из содержания интервью, заявления об отставке по собственному желанию Рожкова накануне заседания Совета НБУ не писала и о том, чтобы написать не думала.

Вместе с этим Рожкова признает, что почва к ее отставке готовится. На своей странице в Facebook 15 октября она сообщила, что в последние дни наблюдает целенаправленную информационную атаку против себя. "Очевидно, готовится почва для необходимого решения Совета НБУ", — написала Рожкова. Дальше продолжила: "За пять лет я и не к такому привыкла. К сожалению, часто ложь пересекает мир быстрее, чем правда обувает одну ногу. Держимся и продолжаем работать".

О том будет ли 16 октября Совет НБУ рассматривать ее отставку, Екатерина Рожкова не знает. "Если раньше мы всегда знали, когда будут проходить заседания, понимали повестку, то сейчас все происходит в тайне", — сообщила она liga.net.

Факт того, что члены правления НБУ не знают повестки заседания Совета НБУ, Рожкова считает неправильным. "Я считаю, это не соответствует принципам корпоративного управления и уж точно не идет на пользу нашей экономике — мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Выходит, Совет НБУ — это такой себе "троянский конь" внутри Нацбанка", — говорит она.

В то же время, член Совета НБУ Виктор Козюк, как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", рассказал, что в повестку дня завтрашнего внеочередного заседания Совета НБУ, внесены вопрос об аудиторской фирме и организационные вопросы. По словам Козюка, по состоянию на утро 15 октября он не располагает информацией относительно того, получил ли Совет НБУ представление от главы Нацбанка о прекращении полномочий его заместителей или нет.

Какой-либо официальной информацией о возможных кадровых вопросах не располагает и член Совета НБУ Василий Горбаль. Об этом он также сообщил агентству "Интерфакс-Украина". Второй пункт повестки дня Совета НБУ — "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Напомним, на внеочередных заседаниях 22 июля Совет НБУ прекратил полномочия заместителя главы центробанка Олега Чурия ввиду истечения срока полномочий, 3 августа — Сергея Холода "по собственному желанию", 26 августа — Романа Борисенко (подал заявление об увольнении сам).

2 октября глава НБУ Кирилл Шевченко на заседании Совета НБУ отдал свой голос за объявление выговора и недоверия Рожковой и Сологубу.

8 октября Шевченко сообщил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Сами заместители председателя НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб считают, что выговор и недоверие от Совета НБУ получили за общение со СМИ и назвали это "победой прошлого над будущим".