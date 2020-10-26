"Режим тишины закончен" — Рожкова высказалась о лишении полномочий

Решение о перераспределении полномочий в Национальном банке Украины (НБУ) не соответствует лучшим мировым практикам, разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Нацбанком беспристрастных решений.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

"Закончился режим тишины (это не о местных выборах, а о монетарный комитет в Национальном банке, поэтому, как говорится: на многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологуб не поддержали это решение. Почему?

Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений.

И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. Напомню, эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ", — написала Рожкова.

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Она добавила, что это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики.

"Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное. Возможно, эта новелла войдет в перечень выдающихся практик центробанкинга в мире. Очень не хочется пропустить этот факт", — подытожила Рожкова.

Напомним, 20 октября правление Национального банка Украины (НБУ) лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

При этом, сама Рожкова не подтвердила и не опровергла Delo.ua эту информацию, сославшись на "режим тишины в НБУ".

Ранее, 16 октября, Совет Нацбанка не смог рассмотреть вопрос об отстранении с должности первого заместителя правления НБУ Катерину Рожкову по причине отсутствия кворума.

Как сообщалось, 2 октября Совет НБУ рассмотрел несколько организационных и кадровых вопросов и принял решение объявить выговор и выразить недоверие Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Причиной такого решения стали их комментарии для средств массовой информации. Председатель центробанка Кирилл Шевченко, голосовавший "за", объяснил объявление выговоров тем, что Рожкова и Сологуб нарушили "политику единого голоса".

В свою очередь Рожкова считает, что объявление ей и Сологубу выговоров является "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом для независимости Национального банка".

МВФ ситуация также насторожила — 8 октября постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что "обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком".

Вслед за представительством МВФ выговоры Рожковой и Сологубу осудили и в посольстве США в Киеве и ЕС.