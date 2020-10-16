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Банки 20 минут назад

Увольнение Рожковой отложили: заседание Совета НБУ отменено из-за отсутствия кворума

Отставка сорвалась по причине отсутствия кворума на заседании Совета НБУ

Катерина Рожкова. Фото: delo.ua Катерина Рожкова. Фото: delo.ua
Катерина Рожкова. Фото: delo.ua

Совет Национального банка Украины (НБУ) утром 16 октября не смог рассмотреть вопрос об отстранении с должности первого заместителя правления НБУ Катерину Рожкову по причине отсутствия кворума.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает "НВ Бизнес".

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Как сообщалось, 2 октября Совет НБУ рассмотрел несколько организационных и кадровых вопросов, и принял решение объявить выговор и выразить недоверие Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Причиной такого решения стали их комментарии для средств массовой информации. Председатель центробанка Кирилл Шевченко, голосовавший за, объяснил объявление выговоров тем, что Рожкова и Сологуб нарушили "политику единого голоса".

В свою очередь Рожкова считает, что объявление ей и Сологубу выговоров является "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом для независимости Национального банка".

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МВФ ситуация также насторожила — 8 октября постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что "обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком".

Вслед за представительством МВФ выговоры Рожковой и Сологубу осудили и в посольстве США в Киеве и ЕС.

Как известно, независимость НБУ является один из основным пунктов меморандума МВФ и Украины.

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